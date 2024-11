Kuidas tartlane peatset suurt eelarvekärbet tundma saab?

Absoluutarvudes on eelarve suurus 291 miljonit eurot ja investeeringuteks 43,8 miljonit, millest 6,7 miljonit eurot läheb paraku laenuintressideks. Silma hakkab, et euribori languse tõttu kahaneb intressikulu 1,8 miljoni euro võrra. Ning ka see, et põhitegevuse kulud kahanevad 13,6 miljoni euro võrra, mis tähendab rihma pingutamist paljudes valdkondades.