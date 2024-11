Annelinna piirkonnapolitseinikule annavad tööd palgapäeviti elavnevad «kuldkliendid»

Seetõttu panustab Arno Kits ka Tartu MARACi töösse, mis on hädas oleva täiskasvanud perevägivalla ohvri abistamise mudel. See mudel lähtub põhimõttest, et suure riskiga perevägivalla juhtumeid ei saa lahendada eraldi ametkondades, vaid ainult hästi toimivas võrgustikutöös, kasutades ühist inforuumi ning eri ametkondade võimalusi ja teenuseid. Piirkonnapolitseinikuna on tal aga Annelinna abivajajatest hea ülevaade.