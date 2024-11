VIDEO Iiri pubist kadus maal. Röövlid jäid turvavideole, kuid on seni tuvastamata

Pihta pandud taiese on maalinud Märt Meesakust kunstnik Robert Suvi, kes hindab pildi väärtuseks 5000 eurot, lisaks on see tema sõnul üks suurepäraselt õnnestunud portree. Teose reprot saab näha ta kunstialbumis «Sinine hobune», mis paar aastat tagasi trükivalgust nägi ning kus kunstniku ja pedagoogi Robert Suvi loominguline teekond on nii sõnas kui pildis sees.