Rahinge järve lähistel elav Kaupo Kapp peab kaht lammast, kes tal maja ümbert muru niidaks. Õigemini praeguse seisuga on täpne öelda, et pidas kaht lammast, sest üks neist jäi ööl vastu reedet huntide hambusse.

Lambad olid majast 50 meetri kaugusel koplis. Kuid reedel ilmnes, et üks neist tegi koplis viimseid hingetõmbeid. «Tütar läks süüa viima, eemalt oli juba näha, et asi on kahtlane, sest üks lammas oli pikali ning siis kohale jõudes oligi näha, et lambal oli kõri läbi näritud,» rääkis Kapp.