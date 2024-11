Lume tulek ja sula saabumine tõstsid veidi EMO koormust

Eelmisel nädalal maha sadanud lume ning esmaspäeval saabunud sula tõttu on teedel ja tänavatel inimesed kukkunud nii õnnetult, et neil on olnud vaja pöörduda erakorralise meditsiini osakonda. Statistika aga näitab, et libeduse tõttu sattus EMOsse mullu rohkem inimesi kui nüüd.