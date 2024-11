Rahvusvaheline iluuisuvõistlus toob Tartusse mitme riigi sportlased

Iluuisuvõistlusel on sel aastal muljetavaldav osalejate koosseis – võistlevad nii kõrge tasemega juunioride meistrid kui ka noorte olümpiamängude kogemusega sportlased. «Esimest korda on Lõunakeskus Trophy osavõtt niivõrd rahvusvaheline. Tugev osalejate nimekiri näitab, et Trophy on iluuisumaailmas kanda kinnitamas ja siia soovitakse võistlema tulla,» rääkis võistluse korraldaja Kersti Kull. «Märkimisväärne on ka kohalike uisutajate esindus: neli Tartu sportlast võistlevad juunioride kategoorias, pakkudes kodupublikule kaasaelamisrõõmu.»

Võistlusel astuvad üles paljud Eesti iluuisutajad, sealhulgas näiteks Maria Eliise Kaljuvere. Rahvusvahelistest tippudest on kohal Šveitsi juunioride meister Leandra Tzimpoukakis, Poola juunioride meister Noelle Streuli ning mitmed teisi noorte olümpiamängude sportlasi. Esimest korda osalevad Tartus Šveitsi noortekoondise liikmed, kelle juhendaja on Tartust pärit treener Sindra Kriisa.

Lõunakeskuse Astri Arena tegevjuhi Triin Hütti sõnul on Lõunakeskusel võimalused ja oskused põnevaid spordiüritusi korraldada. «Meil on hea meel näha, kuidas Lõunakeskus Trophy iluuisuvõistlus iga aastaga kasvab ja ka tänavu toob võistlus Tartusse iluuisutamise noori talente üle maailma. Kindlasti pakub see nädalavahetus unustamatuid spordielamusi,» räägib Hütt. «Lõunakeskuses võistluse korraldamise üks suur boonus on see, et siia satub ka juhuslikke möödujaid, kes põnevusega võistlust jälgima jäävad.»