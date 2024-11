VIDEO JA GALERII Esimest aastat spordiks peetavas tänavatantsus võtsid mõõtu nii lapsed kui täiskasvanud

«Terve Eesti on siin täna esindatud ja võistlejaid on igas vanuseklassis, noorimad neist on 5-6 aastat vanad,» sõnas Eesti tänavatantsijate liidu president ja tantsukooli JJ Street eestvedaja Joel Juht. «Ülemist piiri sellel alal ei ole, tuleb lihtsalt targalt trenni teha ja vigastusi vältida. Minul on põlved opereeritud, aga see on puhtalt mu oma lollusest, sest nooremana oli mul suhteliselt ükskõik – võisin kasvõi betoonpõrandal teha kõike, mida vähegi suutsin.»