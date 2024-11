PILTUUDIS Lund õieti polegi, aga kelgutada saab ikka

Ehkki lund veel napib, tunnevad lapsed juba praegu sellest rõõmu. Kokku oli Kassitoomel laupäeval kella 15 ajal kelgutamas viis last.

Keskkonnaameti ilmateenistuse andmeil on Eestis täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund, rannikul ka lörtsi. Sadu võib kohati tugev olla, tuiskab. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9 m/s, saartel ja rannikul edela- ja lääne-, pärastlõunal loodetuul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -2..+1, rannikul kuni +4°C. Teedel on libeduseoht.