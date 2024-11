FOTOD Autoga üle katuse rullunud naine pääses raskematest vigastustest

«Mul autol on lamellrehvid all, kuid tee on siin täiesti hooldamata ja seetõttu libises auto ühest teeservast teise, kuni lõpuks käis üle katuse,» rääkis autojuht Marri Nikopensius. «Käsi natuke valutab, aga kiirabi vaatas mu üle ja õnneks luumurdu või midagi tõsist viga ei ole. Autos olin üksi ning turvavöö oli peal, muidu oleks võinud asi hullemini lõppeda.»