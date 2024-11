Ansambli J.M.K.E laulumees ja kitarrist Villu Tamme nentis, et ehkki aastanumber pole ilus ja ümmargune, on teatud vanusest alates põhjust olla tänulik iga antud päeva eest.

«Ausõna, igal hommikul tänan ärgates kedagi selle eest, et saan veel ühe päeva elada. Aga kes see keegi on, keda ma tänan, seda ma täpselt ei teagi,» sõnas punkar Villu.