GALERII Fotosünteesi võrrandi tundmisest sõltub põgenemistoast väljapääs, aga vihjeid leiab ka!

Uus näitus «Ahhaa, valguslinn» on mingis mõttes varasematest eripärasem. See ei ole nii, nagu siis, kui sa mõne eksponaadi ees värised, nähes originaalsuuruses eelajaloolist elukat. Ka mitte närvikõdi tekitav pulss-lakke-tüüpi näitus. Samuti ei leia sealt võrdväärset elamust sellega, mida võisid tunda gravitatsiooni näitusel, kui astusid inim-tsentrifuugi, ja see käivitati.