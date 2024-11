ERMi näituseidee konkursi võitis hinge puudutavate raamatute väljapanek

Kavandi «Sõnad hinges» üks autoritest Eve Orgna kinnitas, et nende mõte on teha kaasav ja haarav näitus. «Soovime kõnetada eri vanuserühmi ning osalisi. Plaanis on luua raamatu elukaart kujutav teekond, tuua välja heliraamatud, taaskasutusideed ja palju muud. Kavas on ka koostöö pimedate raamatukoguga,» ütles ta.