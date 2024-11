Korporatsiooni 100. aastapäev muudab Kaarsilla värviliseks ja toob raamatukokku näituse

«Korporatsioonielust kauge inimene saab väikese sissevaate korporandiellu, aitamaks mõista, miks see võiks olla kasuks haritlase kujunemisteel ja veel hiljemgi. On võimalik kuulda laule ja kõnesid, saada aimu sõnavarast, mida korporatsioonis kasutatakse, ja üht-teist muud,» ütles korporatsioon Amicitia kuldrebane Vahar.

Naiskorporatsiooni juubelinäitus jääb kõigile avatuks 19. jaanuarini 2025. Näituse loomist on toetanud Eesti kultuurkapital, abikäe on ulatanud ka Tartu ülikooli raamatukogu, rahvusarhiiv, Eesti Rahva Muuseum ja Eesti rahvusringhääling.

Amicitia vilistlaskogu esinaise Triin Kivirähk-Koori sõnul oli sõprus korporatsiooni loonud naisüliõpilastele nii tähtis, et nad panid sellele nimeks Amicitia ehk sõprus.

«100. aastapäeva kommersist tuleb suur sõpruse tähistamine. Amicitia ülemaailmsesse kogukonda kuulub üle 600 liikme, kellest ligi pooled osalevad sel nädalal Tartus pidustustel. Lisaks on oodata külalisi teistest akadeemilistest organisatsioonidest ja mujalt,» lausus Kivirähk-Koor.

Korp! Amicitia 100. aastapäeva kommerss toimub 21.–24. novembrini, mil korporatsiooni liikmed tähistavad juubelit traditsiooniliste kommersisündmustega. Kavas on veel aktus Tartu ülikooli aulas, jumalateenistus Tartu Jaani kirikus ning ball Eesti Rahva Muuseumis, kuhu on kutsutud ka külalised.

«Amicitia liikmeks olemine tähendab aktiivset tudengipõlve, millest saadud kogemused ja mälestused saadavad amicasid terve elu. Amicitia saab küll väärikalt 100-aastaseks, kuid jääb alati hingelt nooreks tudengineiuks. Korporatsioon aitab kõigil nooreks jääda ja seda igavest noorust me kõik koos tuleval nädalavahetusel tähistamegi,» rääkis Vahrušev.

Korporatsioon Amicitia on eesti naisüliõpilasi ühendav akadeemiline organisatsioon, mis loodi 21. novembril 1924. Eestis on liikmeid ligi 400, kelle hulgas on rebased (noorliikmed), tegevliikmed ja arvukas vilistlaskond.