juhtkiri Majanduslangus närib turvatunnet

Me õnnitleme end riiklikel tähtpäevadel ikka selle eest, et oleme jõudnud üles ehitada sellise Eesti, nagu meil on. Ja sinna juurde patsutame tunnustavalt õlale, et heaolu on suurem kui eales varem. Meie ühiskonna üks olulisi väärtusi on suur usaldus – nagisse jäetud jopet ilmselt ei panda pätsu ja plangu najale toetatud ratast või tööriista pigem ei nihverdata ära. See pole kombeks ja see pole kellelegi ellu jäämiseks vajalik. Me saame hakkama. Ja kui ei saa, tuleb mängu sotsiaalhoolekandesüsteem.