Andro Roos: Eestis ei tohi inimesi tühistada

Eesti Vabariik on rajatud õigusele, õiglusele ja vabadusele. Need põhimõtted on olnud meie riigi alus juba aastakümneid ning peame tegema kõik endast oleneva, et need jääksid püsima ka tulevikus. Kahjuks on viimasel ajal hakatud üha enam rääkima valimisõiguse kitsendamisest ja teatud elanikkonnarühmade, sealhulgas halli passi omanike ja elamisloaga inimeste kõrvalejätmisest.