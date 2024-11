Vendade Tõnissonide maja taha kerkib maaülikooli tootearenduskeskus

Maaülikooli arendusjuhi Linnar Pärna sõnul kerkib maja juurde taastuvate bioressursside väärindamise tootearenduskeskus. Selle püstitab Embach Ehitus. «Hoone on kahekorruseline, liigendatud ristkülikukujulise põhiplaaniga ja viilkatusega, peasissepääs on lõunakülje keskel,» lisas arendusjuht.

Maaülikoolile läheb kerkiv keskus maksma peaaegu miljoni, täpsemalt 994 908 eurot (käibemaksuta). Vundament ja sokkel on juba valmis. Embach Ehituse juhatuse esimees Andres Salusaar ütles, et lepingu järgi peaks hoone valmima juuni alguseks. Seal on 426 ruutmeetrit kasutatavat pinda. «Suure eramaja mõõtu,» lisas ta.