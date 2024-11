FOTOD Tartumaale jõudnud lumi tõi kaasa esimesed liiklusõnnetused

Teeolud on üle Eesti keerulised ning täna hommikul kella üheksaks oli häirekeskusele teada antud üheksast liiklusõnnetusest Lõuna-Eestis, teatas Lõuna prefektuuri operatiivjuht Baldur Pilden.

Neist kolm juhtusid Põlvamaal, kolm Tartumaal, kaks Viljandimaal ja üks Võrumaal.

Teadaolevalt esimene avarii oli poole üheksa paiku Tartumaal Kambja lähistel Tatra–Otepää–Sangaste tee 3. kilomeetril. Seal liikus sõiduauto Kia Tartu poole ja juhi väitel näitas eesoleva auto juht talle, et võib mööda sõita. Kuid möödasõitu tehes põrkas Kia kokku Volkswageniga, kus oli kolm töölist.

Kiirabi kontrollis liiklusõnnetuses osalenud inimesed kohapeal üle ja õnneks tõsisemaid vigastusi kellelgi ei olnud, vahendas kohapeal viibinud reporter.

Selle õnnetuskoha lähedal sõitis teelt välja ka maastur.

Lõuna pool oli tarktee.ee andmetel veelgi õnnetusi, näiteks Saverna–Pilkuse tee 8. kilomeetril ja Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa tee 275. kilomeetril. Neis õnnetustes keegi raskelt viga ei saanud.

«Enamik õnnetusi on juhtunud seetõttu, et juhid pole arvestanud libedusega ja lumesajust tingitud halva nähtavusega,» märkis operatiivjuht Pilden. «Samuti on osal sõidukitel olnud all suverehvid.»

Ta lisas, et enamasti on liiklejad maha sadanud lume ja libedusega aga kenasti hakkama saanud ning suurel osal liiklejatest on sõidukil rehvid juba vahetatud. Need, kellel rehvivahetus veel tegemata, peaksid praegustes oludes sõitmist vältima ja ootama, kuni ilmaolud paranevad, soovitas politseinik.