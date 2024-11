Kuid asjaosalistega vesteldes selgub, et tüli algas juba paar kuud tagasi ning suuresti on selle keskmes endine majandus- ja arendusosakonna juht Triin Pärsim, kes koondati pärast viimast volikogu istungit päevapealt.

Koondatud ametnik näeb, et tegu on töökiusuga ning on valmis oma õiguste kaitseks minema kohtusse.