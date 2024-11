Siiri Laidla: ütled seda, mõtled teist ehk Ai lav juu

Kui öeldakse, et kõik on segi-sassis-hukas nagu pudru ja kapsad, mõeldakse täielikku segadust. Vanarahvalt päritud kõnekäänud püsivad ikka veel elus ja leiavad meie armsas emakeeles kasutust. Võib isegi väita, et keeleoskuse indikaator on oskus vanasõnu, kõnekäände ja alltekste mõtestada.