Roman Villo: hoiu-laenuühistu ahistamine näitab riigi nõrkust

Inimestele, kes oma raha hoiu-laenuühistutele usaldavad, julgen kinnitada, et tegutseme oma liikmete huvides ning ausalt ja läbipaistvalt. Ühistuline tegevusvorm ei sattunud löögi alla mitte selle pärast, et mõned ühistud oma asju valesti ajasid, vaid põhjusel, et Eesti riigile käib meie järele valvamine üle jõu. Seda näitab asjaolu, et ühistute poolt rahandusministeeriumile saadetud ettepanekud tagatiste ja järelevalve tõhustamiseks kõlasid justkui kurtidele kõrvadele.