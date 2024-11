Toome nõlv muutus varisemisohtlikuks

Vihmavee tõttu on mitmed müürikivid lahti tulnud ja nõlv vajab põhjalikumat remonti, kuid neid töid ei saa Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haagi sõnul niipea ette võtta, sest oodata tuleb soojemaid ilmu.

«Sealsetele majadele müür praegusel kujul ohtlik ei ole ja pole ka ohtu, et osa Toomemäest nüüd Vallikraavi tänavale vajuks,» ütles Haak. «Aga kuna kuskilt jookseb sademevesi sinna vahele ning vuugid on lahti tulnud, võib müürist siiski tükke ja kive kukkuda, seega tuleb ühel tänavapoolel liiklust piirata.» Tõenäoliselt jääb see koht pooleks aastaks suletuks.