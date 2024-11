Tartu kriisikoordinaator: esimesed paar päeva on kriis kõigile šokk

Kriisikomisjon kogunes ka Tartu raekojas. Koosolekut juhatas Kristjan Kostabi, kes on üle aasta töötanud Tartu linnavalitsuses kriisikoordinaatorina. Varem on ta kaitseväelasena käinud välismissioonidel, ka on ta kriisidega kokku puutunud kaitseliitlasena.