PÖFFI FILM Matuseliste hingelistes eksirännakutes tekib koomilisi ja liigutavaid stseene

Flaami absurd kõlab juba iseenesest nii absurdselt, et tahaks ju vaadata. PÖFFi debüütfilmide võistlusprogrammis linastuv Belgia «Peiepidu» on just sedasorti purukuiv must komöödia, mis peaks eestlaste temperamendiga hästi kokku sobima. Kellele tulevad meelde ka varem PÖFFil linastunud Alex van Warmerdami filmid nagu «Borgman» (2013) ja «Nr 10» (2021), neil tasub kohe kindlasti Dimitri Verhulsti lavastajadebüüt endale kavva võtta.