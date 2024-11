Ööaja asjatundjad laiendavad hinnatud ERMi suurnäituse teemasid

Näitus «Kellele kuulub öö?» on avanud ukse Eesti öise linnaelu mitmekesisesse maailma, mõtestades seda erinevatest vaatenurkadest – olgu selleks kultuur ja kogukondlikkus, ohud ja reeglid, tehnoloogia areng, öösel töötavad inimesed ja palju muud, ütles näituse peakuraator Karin Leivategija. Ta kinnitas, et sümpoosion «Inimene ja öö» jätkab seda avastusretke, tuues kokku ööaja asjatundjad, kelle kogemused ja mõtted annavad ööle veelgi uusi tähendusi ning kutsuvad kaasa mõtlema, kuidas see aeg võib olla midagi enamat kui lihtsalt päevapikendus.