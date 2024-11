«Me pole seda siin omavahel arutanud,» sõnas sotside Tartu piirkonna juht ja abilinnapea Lemmit Kaplinski. Ta lisas, et Narva asjad ei puutu Tartusse. «See on pigem erakonna juhatuse küsimus.»

Samas tunnistas Kaplinski, et tema isikliku hinnangu kohaselt peitub Narva võimupöördes mitmeid küsitavusi, näiteks Stalnuhhini seisukohad ja varasemad väljaütlemised. «Need on andnud alust kõhelda, kas tema poliitika ja vaated on ikka Eesti jaoks parim valik. Aga seaduse järgi on see Narva valijate kätes,» jätkas ta.