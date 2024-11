See säde pole kuhugi kadunud. Vastutegevus on lihtsalt põranda alla kolinud, sest võimatu on oma meelsust avalikult välja näidata. Praegusel ajal on raske olla kartmatu, repressioonide tase on võrreldav Stalini ajaga: KGB võib iga kell su uksele koputada ja sind oma laste nähes arreteerida.