Tuul Sepp: inimene looduse mitmekesisuse võrgustikus

Tänapäeval on täiesti võimalik elada oma elu nii, et loodust ja selle mitmekesisust ei märka ega teadvustagi. Kõnnid mööda tänavaid, vahel pilk telefonis, kuuled loodusest uudistes ja mäletad ehk midagi ka õpikulehekülgedelt või viibid hoopiski kodus arvuti taga oma maailmas. Mõnikord satud korra metsa või mõnele matkarajale, kuid seal on sääsed ja kuidagi ebamugav. Nii võib jääda tunne, et ega seda loodust eriti vaja olegi.