Nõo-Voika tee ääres, 1,9. kilomeetril on näha, et tegutsetud on jõudu tagasi hoidmata, sest mitu pikka kruvi, mis hoidsid prusse postide küljes kinni, on kõveraks väänatud või lausa murdunud. Osal kruvidel on pea rikutud ning mõned prussid on katki, kuid suurem osa puitu on õnnestunud varastel siiski minema viia.