PÖFFI FILM Kassi ja teiste loomade pinev, naljakas ja üllatav põgenemine üleujutuse eest

Baltikumi selle aasta kõige kõrgema rahvusvahelise lennuga film on animatsioon kassist, kes peab loomariigi teiste esindajatega kampa lööma, et põgeneda suure üleujutuse eest. Kõlab nagu tavaline multikas, mida kinokavad on alaliselt täis ja kus on plakatil suurelt kirjas, et tegelased räägivad eesti keeles. «Vooluga kaasa» pole aga kaugeltki tavaline ning siin ei räägi keegi ei eesti ega mõnes muus keeles.