PÖFFI FILM Sõja hakul kohtuvad ukraina neiu ja vene noormees

Juba päevi enne esimest ametlikku festivalilinastust keerutas eksiilis elava vene režissööri Boris Gutsi uus film üles päris suure tolmupilve, kui Ukraina riiklik kinokomitee esitas festivalile palve eemaldada «Kurdid armastajad» kavast. See küll eemaldati eriprogrammist «Seistes koos Ukrainaga», kuid põhivõistlusprogrammi jäi edasi ning on seal nüüd vaat et kõige suuremat tähelepanu tõmmanud film.