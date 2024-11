ARVUSTUS Sõjavarjus loodud kunst teeb vaatamisel valu

Väga suur osa meie inimestest on olnud sõjapõgenikud. Loodetavasti tulevad meie pagulaste lood Rootsist ja eriti sõjast purustatud Saksamaalt meelde, kui me näeme Eestisse saabunud Ukraina inimesi. Ehk leebub nii mõnigi süda neid nähes just seepärast, et 80 aastat tagasi olid paljud meie inimesed samamoodi sõjapõgenikud. Neid võeti mujal vastu, toideti, kateti ja anti ulualust.