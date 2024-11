Ligi tuhat Tartu- ja Jõgevamaa majapidamist oli tormi tõttu elektrita

Elektrilevi rikketelefonilt öeldi, et vool püütakse majapidamistesse tagasi saada kella üheks öösel. Selleks ajaks oligi probleem suures osas lahendatud.

Nii Mandri-Eesti kui ka saared said laupäevaks keskkonnaagentuurilt esimese taseme tuulehoiatuse. Tugev tuul on langetanud puid teedele ning elektrita on jäänud sajad majapidamised.