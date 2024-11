Melanhoolse ja kaamosliku muusika viljelemisega endale austajaid kogunud DND äsjane üllitis on bändi kaheksas stuudioplaat, lisaks neile on ilmunud üks kontserdisalvestis. Nimiloo kõrval on üheksa eestikeelset laulu, millest peaaegu kõigi kesksemaid teemasid on üksindus, igatsus ja kurbus.