Tartlane Jaan Toots piirilinna võimupöördest: mul on Narva rahvast kahju

Sellel nädalal jõudis avalikkuseni uudis, et Narvas on küpsemas võimupööre ning reedel, 15. novembril sai selgeks, et varemgi piirilinna juhtinud Katri Raik (SDE) sõlmis Tootsi ja Keskerakonna asemel liidu hoopis Mihhail Stalnuhhini fraktsiooniga, mistõttu peab Toots ilmselt meeriametist loobuma.