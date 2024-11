Politsei hoiatab: Tartumaal on sagenenud sissemurdmised

Tartu menetlusgrupi juhi Lilian Palu sõnul sai politsei nädal tagasi teate sissemurdmisest Tartumaal. «Paraku on varguste laine jätkunud ning tänase seisuga on meile teada juba viis vargusjuhtumit, kus kurjategijad on käinud nii era- kui maamajades,» selgitas Palu, kelle sõnutsi võetakse hoonetest kaasa kõik, mis vähegi väärtuslik ning mida saab kiirelt kaasa haarata. Seega varastatakse peamiselt sularaha, ehteid, tehnikat, tööriistu ja kütust, rääkis ta.