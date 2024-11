Tartlaste meetest jätkab Euroopa raputamist, järgmised tulemused viitavad organiseeritud kuritegevusele

Mee DNA-teste tegeval Celvia laboril tööd jagub. Labori juht Kaarel Krjutškov selgitas, et võltsmee analüüsid on sageli üksteisele väga sarnased.

Tartus Celvia labori loodud mee DNA-test on paaril viimasel kuul paljastanud Saksamaa ja Soome poodides vohavat meepettust, nüüd on järg Austria ning Suurbritannia käes. Tulemused on sarnased eelmistele – meetesti läbisid puhtalt vaid üksikud. Analüüside vastused viitavad organiseeritud kuritegevusele, seega palkas Euroopa mesinike liit Saksamaal mesinduskongressil Celvia spetsialistide kaitseks relvastatud turvameeskonna.