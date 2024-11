Enampakkumisele pandud Lammi 13 (enne ringteed vasakul) on hoonestamata haljasala, kus kasvavad muu hulgas ka kaks III kategooria kaitsealust liiki. See tähendab, et tulevane omanik peab ehitusel arvestama looduskaitseliste piirangutega.

Foto: Kristjan Teedema