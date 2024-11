Uute kortermajade katustele kerkivad tehnoruumid tekitavad küsimusi

Ülikoolilinna külje all vanal lennuväljal Raadiraja kortermajade katusel on tehnoseadmete ruum, mis on Tartu valla arhitekti sõnul seadustega kooskõlas.

Tartu külje all Eesti Rahva Muuseumi taga Raadiraja tänaval kerkivad taas uued kortermajad. Neljakorruseliste majade katusel on tehnoruum, mis paistab kaugele. Kas selline ruum katusel on seadusega kooskõlas, kahtleb Tartu Postimehe poole pöördunud lugeja, kelle sõnul riivab see rajatis ka silma.