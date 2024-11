«Seni oleme last harjutanud bussiga sõitma ning ise eemalt autost jälginud, kas tal kõik õnnestub. Kuna paistis, et ta saab iseseisvalt hakkama, pidigi ta kolmapäeva pärastlõunal esimest korda päris ise Tartusse trenni sõitma,» rääkis tüdruku isa Kalvo Kriisk. «Kahju, et lapsel esimesest iseseisvast bussisõidust selline mälestus jääb. Aga õnneks on ta tubli tüdruk ja pisarad kadusid üsna ruttu.»