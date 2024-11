Poisist sai õe eeskujul nii suur võimlemise fänn, et peagi teeb ta spordiajalugu

Laurent Hani on kaheksa-aastane poiss, kes hakkas õe eeskujul võimlemisega tegelema mõne aasta eest. Nüüd on ta paar nädalat treeninud kuue tüdrukuga, et Rütmika Rosabella rühmaga Tartu Trophy võistlusele minna.

Foto: Kristjan Teedema