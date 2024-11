Südalinna kultuurikeskusele sai logo ja brändi

Valminud bränd räägib sellest, kuidas Siuru on ennekõike kultuuri platvormiks ja seda kandvaks sambaks, kuid teisalt tähendab kultuurikeskus erinevaid asju erinevatele sihtrühmadele. Seda seetõttu, et kokkuvõttes annavad just külastajad Siurule tõelise tähenduse.

Brändi lõi disainiagentuur Bond, mille loovjuht Nils Kajander ütles, et lahendus sai selline, mille üle uhkust tunda ja mis näitab, kuidas Tartu tase on tegelikult maailmatase. «Selle projektiga tegelemine ei olnud mitte ainult suur privileeg ja inspireeriv ettevõtmine, vaid ka loovprotsess oma parimal kujul – hea idee ja lähenemine, mis kasvas ja arenes koostöös kliendiga,» märkis ta.

Bondi ja südalinna kultuurikeskuse tiimi koostöö sai alguse kevadel, mil disainiagentuur Bond osutus hanke võitjaks. Siuru juht Aavo Kokk täpsustas, et hanke eesmärk oli esmalt leida brändi loomiseks koostööpartner, kelle abil valiti kultuurikeskusele ka nimi Siuru ning alles seejärel sai Bond logo visualiseerima hakata. Kõik see läks linnale maksma 19 500 eurot.

Siuru identiteedi põhielement on logo, mis on inspireeritud hoone arhitektuuri sammaste rütmist, olles samas oma ümarate vormide tõttu sõbralik ja kutsuv. Dünaamiline moodulitest koosnev sõnamärk põhineb tüpograaf Aimur Takki loodud kirjatüübil Newfound Type, mille aluseks on Tartu trükimuuseumis tehtud puust tähekollektsiooni uurimus.

Selline näeb välja Siuru logo, mida võib tulevikus leida näiteks poekotile trükitult. Foto: Tartu linnavalitsus