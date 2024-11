Ringkonnakohus jättis suitsiidikontorit pidanud mehe karistuse muutmata

Tartu Ringkonnakohus nõustus Tartu Maakohtu 15. mail tehtud otsusega, et Paul Tammert on süüdi tegevusloata ja keelatud majandustegevuses, mis on toime pandud tervishoiuteenusega seotud tegevusalal. Samas muutis ringkonnakohus läbivalt maakohtu otsuse põhjendusi.