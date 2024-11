Kvartali kaubanduskeskusest sai avalik varjumiskoht

Enne eraettevõtteid on Tartus osade oma hoonete keldrikorruste avalike varjumiskohtadena kasutamiseks nõusoleku andnud Tartu linn ja Tartu ülikool. Tartu linnapea Urmas Klaas märkis aga, et Kvartali lisandudes on nüüd avalikke varjumiskohti pakkuda kolmandikule linnaelanikest. «Kindlasti ei piirdu me sellega. Otsime koos partneritega kohti juurde, et saaksime pakkuda linnaelanikele maksimaalselt turvatunnet,» lisas meer.