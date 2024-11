TALI TULEB! Teed muutuvad öösel libedaks

Reedel, 15. novembril jõuab Nordkapi lähistelt madalrõhuala Valgele merele. Nende vahele mahub üürikeseks lauge kõrgrõhuhari. Öösel tibutab kohati veidi vihma ja Ida-Eestis võib sekka tulla ka lörtsi ning on udu, päeval on sajab nõrka vihma Kirde-Eestis. Öösel puhub valdavalt mõõdukas lääne- ja loode, päeval lääne- ja edelatuul. Õhutemperatuur langeb öösel selgineva taeva korral sisemaal 0°C-st veidi madalamale, rannikul kuni +7°C, päeval on 4..8°C.