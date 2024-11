Meditsiinilinnaku neli punkrit on nüüd kõik moodsate kiirenditega sisustatud

Kui meditsiinilinnaku teist ehitusjärku rajati, siis planeeriti sinna neli «punkrit», nüüdseks on need punkrid kiirenditega sisustatud. Kiiritusravi punkriks nimetatakse ruumi, kus kiiritusravi seade asubi. Kõigi nelja lineaarkiirendi tehnoloogia on väga moodne, tagades selle, et kiiritusravi mõjuks vaid sellele piirkonnale, mis on raviplaanis ette nähtud.