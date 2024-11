Triin Roos: miks vene emakeelega noored jäävad ühiskonnaelust kõrvale?

Euroopa noortedialoogi raames tehtud veebiküsitluse tulemused näitavad, et kuigi nii eesti kui ka vene keelt emakeelena kõnelevad noored on kõige teadlikumad õpilasesindustest kui osalusvõimalusest, on vene emakeelega noorte teadlikkus 10 protsenti väiksem (84 vs. 94). See lõhe kehtib ka paljude teiste osalusvormide puhul. Samuti teavad nad vähem kohaliku tasandi osaluskogudest.



Mullu sügisel korraldati veebiküsitlus, millest selgus, et vene emakeelega noorte teadlikkus ja kaasatus on tõesti kehvem.





Ometi tuli uuringust välja, et kuigi vene emakeelega noorte teadlikkus osalusvõimalustest võrreldes eesti emakeelega noortega on väiksem, on näiteks osalemine õpilasesinduste töös vene emakeelega noorte seas populaarsemgi. Võrdluses eesti emakeelega noortega ilmnevad märkimisväärsed erinevused ka valimisaktiivsuses ja poliitilises osaluses. Valimisealistest eesti emakeelega noortest oli valimas käinud 46,05 protsenti, samas kui vene emakeelega noorte hulgas oli see näitaja vaid 12,78 protsenti. Ka veebikeskkondades ja omaalgatuslikes projektides osalevad vene emakeelega noored tagasihoidlikumalt. See viitab suurele lõhele ühiskondlikus aktiivsuses ja teadlikkuses.



Vene emakeelega noorte teadlikkust ja osalusvõimalusi on vaja parandada, et vähendada lõhet võrreldes eesti emakeelega noortega. Oluline on suurendada noorte teadlikkust erinevatest osalusvõimalustest ja pakkuda neile rohkem tuge, et nad saaksid ühiskondlikus elus aktiivsemalt osaleda.



Mida teha, et vene emakeelega noorte osalust ja kaasatust parandada?