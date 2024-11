juhtkiri Kas Signe Kivi astuks tagasi?

Pole oluline, kas Tartust valitud riigikogulane Jaak Valge Tallinnas Falgi pargis stardipüstolist paugutades ja inimesi hirmutades ka mingit seadust rikkus. Tähtis on see, et sellise tegutsemisega mängis ta ühiskonna tunnete keeltel. Sellist käitumist ei saa pidada normaalseks ja on imestamist väärt, et rahvasaadik ise selle peale ei tulnud.