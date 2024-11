Projekteerimisraha on ette nähtud tulevaks ja ületulevaks aastaks, nii selgub kirjast, mille on läinud nädalal saatnud Riigi Kinnisvara projektidirektor Indrek Henk siseministeeriumile.

Selles kirjas on aga ka viidatud, et linnale kuuluvate kruntide riigile omandamiseks peetud kõnelused ei ole tulemust saavutanud ja lahenduseks võib olla krundi omandamine kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) alusel. Nimelt on kinnisasja omandamine lubatud muu hulgas politsei-, tolli-, kinnipidamis- või päästeasutuse ehitise rajamiseks. RKAS küsib, kas siseministeerium kavatseb seda võimalust kasutada.