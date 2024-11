PÖFFI FILM Lõpuks jääb hinge mõnus ja soe tunne

Moonika Siimetsa uue filmi pealkiri «Must auk» on ühtaegu tabavalt ebamäärane ja ebamääraselt tabav võtmaks kokku filmi, mida vaadates saab üsna ruttu selgeks, et midagi ootuspärast selles uues Eesti filmis pole. Tõik, et tegu on «Seltsimees lapse» režissööri uue mängufilmiga pärast kuueaastast vahet, annaks ju ehk alust arvata, et tulemas on midagi sooja, südamlikku ja kibemagusalt elulist.