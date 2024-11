Valgevene opositsiooniliider peab Tartus avaliku loengu

Svjatlana Tsihhanovskaja on poliitiline aktivist ja Valgevene demokraatliku liikumise juht. Ingliskeelses loengus «Belarus after 2020: Dictatorship vs. European Future» («Valgevene pärast 2020. aastat: diktatuur vs. Euroopa tulevik») räägib ta Valgevene praegusest olukorrast, poliitilisest repressioonist pärast 2020. aasta valimisi, Aljaksandr Lukašenka rollist Vladimir Putini sõjas Ukraina vastu. Samuti teeb külaline juttu Euroopa perspektiividest Valgevenes ja sellest, miks peaksid lääneriigid jätkuvalt toetama Valgevene demokraatlikku liikumist.